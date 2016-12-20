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薩摩川内市の中甑島と下甑島の間で、藺牟田瀬戸架橋（橋長１５３３メートル）の建設が続いている。約２８０億円を投じ、完成すれば陸上橋を含め県内最長となる大事業だ。昨年１２月、上空から現場を見ると、島民の...