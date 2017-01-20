鹿児島のニュース

任期満了に伴う西之表市長選挙は２２日告示され、正午現在、いずれも無所属新人で、元新聞記者の八板俊輔氏（６３）、元市議の小倉伸一氏（６４）、榎元一已氏（６３）、浜上幸十氏（６６）、丸田健次氏（５８）、...