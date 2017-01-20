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鹿児島のニュース
僧、水行で厄払い
鹿児島市松原町の日蓮宗教王寺で３日、節分恒例の水行と豆まきがあり、聖水で身を清めた僧侶が、参拝者の無病息災を祈った。４日は二十四節気の一つ立春。鹿児島県内は春らしい暖かさになりそうだ。
（02/04 06:30） 続きを読む >>
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２月４日の紙面より
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- 鹿児島県が新部局 知事公室は廃止（２面）
- 節分豆まき 消えゆく鬼（23面）
※上記の記事は南日本新聞紙面にてご覧になれます。
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